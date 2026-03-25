Марта Кос на вонредно сослушување во Европскиот Парламент за наводни врски и соработка со УДБА!

Комесарот за проширување на ЕУ, Марта Кос, ќе се појави пред европратениците на крајот на април за да одговори на прашања поврзани со наводите за соработка со поранешните југословенски безбедносни служби, поточно УДБА. Сослушувањето е закажано за 20 април на состанок на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент (AFET).

Барањето за вонредно сослушување го поднесе Европската народна партија, но наместо посебна сесија, темата ќе биде вклучена на редовниот состанок на комитетот. Планираниот состанок на 16 март беше откажан од Кос поради зафатен распоред, а одлуката се совпадна со појавата на нови информации за нејзината биографија. Новиот бран обвинувања беше предизвикан од презентацијата на книгата во Европскиот парламент на 10 март, насловена „Комесарот“, напишана од словенечкиот автор Игор Омерза.

Таа содржи документи за кои авторот тврди дека ги докажуваат врските на Кос со југословенската тајна полиција. Таа продолжува да ги негира овие наводи. „Европскиот парламент го одобри нејзиното назначување на ист начин како и сите други комесари. Комитетот за правни прашања не идентификуваше никаков судир на интереси. Немаме дополнителни коментари“, рече Гијом Мерсие, портпарол на институцијата, цитиран од РСЕ/РЛ.

Управата за државна безбедност е создадена во Југославија во 1946 година, а подоцна е преименувана во Служба за државна безбедност. Организацијата е позната по прогонот на политичките противници и активностите против имигрантските заедници кои се сметаат за закана за државата. Тврдењата против Кос првпат се појавија во 2024 година за време на постапката за одобрување на нејзината кандидатура за европски комесар. Таа постојано ги негираше, а претстојното сослушување ќе биде нејзина прва можност да одговори откако беа објавени новите обвинувања. Темата предизвика интензивен политички интерес во Европскиот парламент и веројатно ќе биде предмет на жива дебата.