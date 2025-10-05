Марш за Палестина во Скопје: „Нема да молчиме пред геноцидот“

0 SHARES Сподели Твитни

Под слоганот „Стоп на геноцидот – Маршираме за Палестина“, денеска во Скопје се одржа протестен марш во знак на солидарност со палестинскиот народ и осуда на воените злосторства и опсадата на Газа. Стотици граѓани се собраа пред споменикот „Симфонија на мирот“, од каде што маршот тргна кон зградата на Владата на Република Северна Македонија.Организаторите на маршот од иницијативата „Сите за Палестина“ нагласија дека настанот е дел од глобалното движење на отпор и солидарност, кое има за цел да го прекине молкот на меѓународната заедница и да изврши притисок врз владите да преземат конкретни чекори против израелската окупација и геноцидот.„Нивната мака е огледало на нашата македонска мака. Нивната борба за парче сопствена земја е истата борба што нашите дедовци ја воделе, а ние и денес ја продолжуваме,“ порача еден од говорниците на протестот. „Како што Македонија беше распарчена по војните, така и Палестина денес е окупирана и поделена. Болката на палестинската мајка е иста со болката на нашите баби прогонети од Егеј.“Говорниците потсетија и на историската поврзаност меѓу македонската борба за самоопределување и палестинската борба за државност. „Нашата историја не учи колку е болно кога светот е нем за твојата неправда. Затоа, не смееме да молчиме за Палестина. Да покажеме дека го разбираме страдањето и дека стоиме рамо до рамо со сите обесправени народи во светот,“ истакна друг говорник.Во емотивен говор, една активистка се наврати на своето детство во поранешна Југославија:„Израснав со филмови за партизани и холокаустот и верувавме дека такво зло нема никогаш повеќе да се повтори. А денес, 40 години подоцна, живеам во време кога нов холокауст се одвива пред нашите очи, секојдневно, како реално шоу. Овој момент е тест за нашата човечност. Дали навистина сме луѓе ако молчиме додека деца умираат?“Организаторите остро ја критикуваа македонската надворешна политика, која и покрај мнозинството во меѓународната заедница, сè уште не ја признава државата Палестина. „Веќе две години нашите влади го срамат угледот на Македонија на меѓународно ниво. Наместо независна и принципиелна политика, гледаме пасивност и усогласување со туѓи интереси. Македонија денес избира да го сврти погледот од геноцидот, и тоа е политичка одлука, не неутралност,“ рече еден од претставниците на иницијативата „Сите за Палестина“.Тие потсетија дека Македонија како дел од Југославија во 1988 година била меѓу првите држави што ја признале Палестина, испраќајќи јасна антиколонијална порака. „Нашата надворешна политика денес ја негира историјата и го поткопува сопствениот кредибилитет. Ако денес го игнорираме меѓународното право за Палестина, утре не можеме да очекуваме другите да го почитуваат тоа право кога станува збор за нашите национални прашања.“Посебно внимание на протестот беше посветено и на неодамнешниот напад врз глобалната хуманитарната флотија „Сумуд“, која превезуваше помош кон опколената Газа. Организаторите и учесниците го осудија израелското пресретнување на бродовите во меѓународни води, квалификувајќи го како уште едно тешко кршење на меѓународното право и доказ за нелегалноста на поморската блокада на Газа.„Овие храбри активисти се симбол на човечката совест. Наместо да бидат поздравени, тие беа киднапирани на отворено море од држава која систематски го гази меѓународното право. Бараме нивно итно ослободување и заштита на правото на хуманитарна помош,“ порачаа од „Сите за Палестина“.Маршот заврши пред зградата на Владата со повици за признавање на Палестина и конкретна политичка акција. Организаторите најавија дека овој марш е дел од поширока кампања за политички притисок и јавна мобилизација.

