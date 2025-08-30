Вести

Марш на ангелите: Без независен и некорумпиран судски систем, без инстант политичка одговорност, оваа држава повторно ќе ја изложи младоста на ризик

Written by Леонардо on

More in Вести:

Родителите и семејствата на денешниот 20. Марш на ангелите во Кочани пред зградата на Полициската станица побараа неселиктивна и транспарентна истрага, како и ОЈО ГОКК да објасни и да ја информира јавноста до каде е постапката со обвинителниот акт за вработените од МВР, за коишто какошто велат „се сè уште на слобода, а не со третман каков што заслужуваат нивните постапки“.

-Без независен и некорумпиран судски систем, без инстант политичка одговорност, оваа држава повторно ќе ја изложи младоста на ризик. Вакви трагедии ќе се повторуваат, и тоа е најстрашното сознание. Кој ја одолговлекува постапката? Зошто институциите молчат? Кој ги штити виновните? Нашите деца ги нема, но Вие имате обврска да ја истерате правдата!, порачаа родителите.

Пронајдете не на следниве мрежи: