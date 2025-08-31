Марш на ангелите во Кочани: Зошто институциите молчат, кој ги штити виновните?

0 SHARES Сподели Твитни

Нашите деца загинаа затоа што системот потфрли, затоа што имало заштитници и соучесници во униформа, порачаа родителите и семејствата на денешниот 20. Марш на ангелите во Кочани пред зградата на Полициската станица.

Тие побараа неселиктивна и транспарентна истрага, како и ОЈО ГОКК да објасни и да ја информира јавноста до каде е постапката со обвинителниот акт за вработените од МВР, за коишто како што велат „се сè уште на слобода, а не со третман каков што заслужуваат нивните постапки“.

Маршот на ангелите почна во 17.05 во Паркот на револуцијата, а семејствата на загинатите и на повредените во кочанската дискотека „Пулс“, како и граѓани од Кочани и останатите градови се движеа по познатата маршрута, поминувајќи низ Трговскиот центар, зградата на Општина Кочани, Полициската станица и завршија пред зградата на Основниот суд и Основно јавно обвинителство во Кочани.

Пред зградата на обвинителството семејствата порачаа дека оваа борба не е само за нивните загубени синови и ќерки. Туку дека денес зборуваат и во име на секое дете во оваа земја.

– Затоа денес јасно и гласно велиме: без независен и некорумпиран судски систем, без инстант политичка одговорност, оваа држава повторно ќе ја изложи младоста на ризик. Вакви трагедии ќе се повторуваат, и тоа е најстрашното сознание. Кој ја одолговлекува постапката? Зошто институциите молчат? Кој ги штити виновните? Нашите деца ги нема, но Вие имате обврска да ја истерате правдата! Ние, родителите, стоиме позади вас – не за да ве штитиме, туку заедно со вас да ја истераме вистинската правда и да докажете дека во Македонија постојат институции кои не се корумпирани и кои работат за граѓаните – порачаа родителите пред зградата на Основниот суд и Основното јавно обвинителство во Кочани.

