Марш на ангелите: Го чекаме обвинителниот акт за полицајците

До кога ќе се одложува правдата, до кога ќе се одложува вистината и до кога ќе се одложуваат нашите животи?!“, прашаа родителите на загинатите деца од кочанската трагедија, незадоволни од одложувањето на второто судско рочиште за случајот „Пулс“.

Маршот за ангелите започна од Паркот на револуцијата во Кочани со порака дека се чекори „со љубов, со болка и со достоинство – во име на оние кои повеќе не можат да чекорат“.

Организаторите нагласија, овој марш не е протест, туку мирен, достоинствен збор против неправдата и потсетување дека зад секој судски предмет стојат човечки животи, семејства и болка што не избледува. Родителите јавно порачаа дека нема да замолчат и дека ќе продолжат да бараат правично судење за трагедијата во дискотеката „Пулс“, во која загинаа 63 млади луѓе.

„Второто одложено рочиште не беше само административно одложување. Тоа беше уште еден удар врз 63 семејства. Уште една пауза што ја продлабочува нашата болка. Уште една пречка на патот кон правдата. Но и уште еден доказ дека: НИЕ НЕМА ДА СЕ ПРЕДАДЕМЕ! НИЕ НЕМА ДА СЕ ПОВЛЕЧЕМЕ! НИЕ НЕМА ДА ЗАМОЧИМЕ! И на крај, сакаме јасно да кажеме: го чекаме обвинителниот акт за полицајците. Го чекаме одговорот на прашањето: Кој и зошто не реагираше навреме? Кој не ја заврши службената должност? Зошто, според изјавите што ги слушаме, било одбиено да се помогне кога можело да се спасат животи?”

Извор: fokus.mk

