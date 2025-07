Масакр на забавата, луѓето паѓаа како покосени! Голем број од нив беа убиени и ранети, напаѓачите отворија оган од возило во движење! Трагрдија во Америка!

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата соопшти дека некој пукал во толпа луѓе што стоеле надвор, а возилото веднаш избегало.Четири лица починаа од прострелни рани, а 14 се хоспитализирани по пукање од автомобил во Чикаго , соопшти полицијата во четврток. Најмалку три лица се во критична состојба.Пукањето се случило доцна во среда во населбата Ривер Норт во Чикаго. Неколку медиумски извори изјавија дека инцидентот се случил пред клуб каде што претходно била организирана забава по повод објавувањето на албумот на еден рапер.

Полицијата соопшти дека некој пукал во толпа луѓе што стоеле надвор, а возилото веднаш избегало.Никој не е уапсен, според полицијата.

Крис Кинг, портпарол на болницата, изјави дека во центарот за итни случаи биле згрижени повеќе лица ранети во пукањето. Тој не можеше да прецизира колку лица биле примени во болницата или каква е нивната здравствена состојба.

