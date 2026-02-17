МАСАКР НА ХОКЕЈСКИ НАТПРЕВАР: Ова е моментот кога маж пука во децата на игралиште (ВИДЕО)

Вооружениот човек кој отвори оган на хокеарски натпревар во Потакет, Род Ајленд, беше идентификуван во понеделник вечерта како Роберт Дорган, 56, кој го користел и женското име Роберта Еспозито, соопшти полицијата.
Човекот, кој се чини дека имал операција за промена на полот (иако властите не го потврдија ова), убил две лица и сериозно повредил уште три пред да си го одземе животот.
Видеото емитувано во живо на социјалните мрежи покажа сцени на паника по пукањето, каде што минувачи трчаат кон излезите, а други се обидуваат да им пружат прва помош на жртвите.
2 dead, 4 injured in shooting at RI school hockey game Suspect among those killed in tragic attack.
Шефицата на полицијата во Потакет, Тина Гонсалвес, на прес-конференција изјави дека тие „го идентификувале осомничениот како Роберта Дорган“, додавајќи дека „исто така утврдиле дека поединецот го користел името Роберта, како и презимето Еспозито“.
Официјалната потврда за идентитетот на сторителот дојде само неколку часа по крвавиот инцидент што се случи во Линч Арената.
Според локалните медиуми, Дорган бил татко на матурант од средното училиште „Норт Провиденс“, кој учествувал на хокеарски турнир што се одржувал во времето на нападот.
Според истите информации, 56-годишникот првично седел на задните седишта на трибините, на страната на домашниот тим, пред да се движи напред и да отвори оган.
Двајца членови на неговото семејство беа убиени во престрелката, додека тројца други беа тешко повредени и се во болница во критична состојба.
Police have identified the suspect responsible for the horrific shooting at Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island.Robert Dorgan, who also went by the name Roberta Esposito, shot four family members and a family friend at a youth hockey game, killing two and injuring three…
Според извештаите, меѓу загинатите е мајката на неговото дете, како и роднина кој подоцна им подлегнал на повредите во болница.
По нападот, Дорган изврши самоубиство.
Жена која се појави претходно во полициската станица изјави дека стрелецот е нејзин татко и дека тој „имал проблеми со менталното здравје и бил многу болен“.
„Тој го застрела моето семејство и сега е мртов“, рече таа.
#BREAKING: Multiple people shot at Dennis M. Lynch Arena, an indoor ice skating rink in Pawtucket, Rhode Island, during a youth hockey event Monday afternoon; Suspect is dead, per officials.At least 5-6 victims reported injured; Panicked spectators fled to nearby Walgreens…
Тина Гонсалвес го пофали „добриот Самарјанин“ кој се обиде да го спречи нападот. Сведоците рекоа дека човекот, татко на друг спортист, успеал да го разоружа Дорган, но дека напаѓачот имал друг пиштол. Властите ги пронашле двата пиштола.
