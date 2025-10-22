Маска за лице подобра од ботокс: Мешавина од 2 состојки ги брише брчките за миг

0 SHARES Сподели Твитни

Ова е најприродната маска за лице која ви ветува посвеж изглед…

Ви ја откриваме најприродната маса за лице од моркови и мед, која за многу краток период ја опоравува кожата, ја враќа еластичноста и ги ублажува линиите на брчките.

Состојки:

1 морков

2 лажици мед

Подготовка:

Морковот измијте го исецкајте го и ставете го во блендер. Блендирајте се додека сокот не се одвои, па додадете го и медот. Измешајте ги состојките.

Употреба

Кога ќе ја подготвите маската аплицијајте ја на лицето и држете ја околу 15 минути. Лицето потоа измијте го прво со млака, а потоа со ладна вода за да ја поттикнете циркулацијата.

За видливи резултати користете ја маската два до три пати неделно.

