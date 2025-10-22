Маска за лице подобра од ботокс: Мешавина од 2 состојки ги брише брчките за миг

Ова е најприродната маска за лице која ви ветува посвеж изглед…
Ви ја откриваме најприродната маса за лице од моркови и мед, која за многу краток период ја опоравува кожата, ја враќа еластичноста и ги ублажува линиите на брчките.
Состојки:
1 морков
2 лажици мед
Подготовка:
Морковот измијте го исецкајте го и ставете го во блендер. Блендирајте се додека сокот не се одвои, па додадете го и медот. Измешајте ги состојките.
Употреба
Кога ќе ја подготвите маската аплицијајте ја на лицето и држете ја околу 15 минути. Лицето потоа измијте го прво со млака, а потоа со ладна вода за да ја поттикнете циркулацијата.
За видливи резултати користете ја маската два до три пати неделно.Пронајдете не на следниве мрежи: