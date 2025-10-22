Маск го нападна шефот на НАСА, го нарече идиот

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск денес го нападна министерот за транспорт Шон Дафи во серија навредливи објави на неговата социјална мрежа X, откако Дафи посочи дека НАСА би можела да го исклучи SpaceX од клучна мисија на Месечината.Маск, извршниот директор на SpaceX, го нарече Дафи „Шон Глупав“, го обвини дека има „двоцифрен коефициент на интелигенција“ и објави незрели мемиња насочени кон него, објави CNN.„Дали некој чија најголема слава е качувањето по дрвја треба да ја води американската вселенска програма?“, праша Маск во објава што ја прикачи на својот X профил, алудирајќи на минатото на Дафи како светски шампион во брзо качување.

Should someone whose biggest claim to fame is climbing trees be running America’s space program? 🤔— Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

Договор вреден 2,9 милијарди долариДафи во понеделник за CNBC изјави дека верува оти SpaceX, кој има договор од 2,9 милијарди долари за развој на лендер на Месечината, доцни со реализацијата на планот. Тоа, рече тој, би можело да ги загрози напорите на НАСА да ги врати луѓето на Месечината пред Кина, во средината на нова вселенска трка.„Значи, ќе го отворам договорот. Ќе им дозволам на другите вселенски компании да се натпреваруваат со SpaceX“, рече тој. Иако го пофали SpaceX на Fox News како компанија што прави „извонредни работи“, тој ги повтори загриженостите: „Но, тие доцнат со распоредот“. Клучната мисија на НАСА за слетување на Месечината, Артемис III, е веќе закажана за средината на 2027 година.Одговорот на Маск и борбата за влијаниеМаск го помина денот прогласувајќи дека SpaceX е „единствената компанија што успешно сертифицирала ново орбитално вселенско возило на човечки погон во САД“ и споделувајќи критики кон Дафи.Тој, исто така, реагираше на извештајот на „Волстрит џурнал“ дека неговиот сојузник Џаред Исакман би можел да се врати во трката за раководител на агенцијата, додека Дафи наводно се бори НАСА да ја стави под Министерството за транспорт. Номинацијата на Исакман беше повлечена претходно оваа година, приближно во исто време кога Маск ја напушти својата позиција во Вашингтон.„Шон Будалата се обидува да ја убие НАСА!“, објави Маск, споделувајќи ги пофалбите на другите корисници за Исакман.

Sean Dummy is trying to kill NASA! https://t.co/cP0RxP09rt— Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

Реакции на вклучените лицаИсакман, кој двапати леташе во орбитата со капсули на SpaceX, за CNN изјави дека „никогаш не изразил доверба во ниту еден момент при повторното номинирање“ и дека „има најголема почит кон секретарката Дафи“. Тој додаде: „Само сакам да ја видам НАСА како продолжува да блеснува како најуспешна вселенска агенција во светот“.Портпаролот на Шон Дафи рече дека секретарот „никогаш не рекол дека сака да ја задржи работата (на НАСА) за себе“. Тој појасни дека Дафи само сугерирал дека агенцијата „може да има корист од тоа да биде дел од кабинетот, можеби дури и во рамките на Министерството за транспорт“ и дека ќе го поддржи кандидатот што ќе го номинира претседателот.

Пронајдете не на следниве мрежи: