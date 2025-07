Маск не одговара на телефонот на Трамп – милијардерот одбива да комуницира со американскиот претседател

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Претставничкиот дом на САД, Мајк Џонсон, неодамна објави дека Илон Маск го променил својот телефонски број по сериозниот скандал што се случил меѓу него и американскиот претседател Доналд Трамп. Понатаму, според Џонсон, Маск ја прекинал сета комуникација со Трамп.Џонсон рече дека самиот се обидел да посредува и да ги помири двете јавни личности, сметајќи дека е важно да се одржи добар однос меѓу нив.Тој нагласи дека Трамп бил спремен да разговара и да го реши конфликтот, но напорите не успеале бидејќи милијардерот ги игнорирал сите обиди да го контактира.Musk changed his number after falling out with TrumpU.S. House Speaker Mike Johnson stated that Elon Musk changed his phone number after a scandal with Donald Trump and has since cut off communication.According to Johnson, he tried to reconcile the two, and Trump was… pic.twitter.com/CUXrrALg4F— NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2025Почетокот на конфликтот датира од моментот кога сопственикот на автомобилската компанија „Тесла“ јавно го обвини американскиот лидер за врски со покојниот трговец со луѓе, Џефри Епштајн.Маск алудираше на многу чувствителни прашања, индиректно споменувајќи ги обвинувањата за педофилија против Трамп. Овие изјави предизвикаа голем шок во јавното мислење и во политичките кругови, а веднаш по бројните реакции, Маск ги избриша тие пораки на социјалните мрежи.Од друга страна, 79-годишникот ги негираше сите овие обвинувања, опишувајќи ги како „политичка измама“ од страна на демократите. Тој нагласи дека не му е потребна поддршка од никого што верува во овие обвинувања, сметајќи се себеси за невин и заштитувајќи го својот јавен углед.Овој судир меѓу две од најпознатите и највлијателни личности во светот го привлече вниманието на медиумите и јавноста, а не е познато дали ќе има нов обид за помирување во иднина.



