Маск не престанува: Ги моли Американците да го заменат Трамп и да го доведат овој човек!

Во серија објави на социјалните мрежи во кои го напаѓа претседателот Доналд Трамп и се заканува дека ќе го повлече SpaceX од сите договори со американската влада, Илон Маск се согласи со објава во која се тврди дека Трамп треба да биде отстранет и заменет со Џ.Д. Венс.

JUST IN – Elon agrees Trump should be impeached and replaced by Vance. pic.twitter.com/U44ZkS41R0— Disclose.tv (@disclosetv) June 5, 2025

Откако Маск се закани дека ќе го пензионира вселенскиот брод „Драгон“ на „СпејсИкс“, одговор дојде од НАСА, чии вселенски мисии во голема мера зависат од соработката со компанијата на Маск.Вселенските летала „Драгон 1“ и „Драгон 2“ се користат за транспорт на астронаути и опрема до Меѓународната вселенска станица и се од клучно значење за секојдневните операции на НАСА во вселената.Во изјава за Би-Би-Си, портпарол на НАСА изјави:„НАСА ќе продолжи да ја спроведува визијата на претседателот за иднината на вселената. Ќе продолжиме да соработуваме со индустриските партнери за да се осигураме дека ќе се постигнат вселенските цели на претседателот.“„Истерајте го Маск“Стив Бенон, поранешен советник на Доналд Трамп, изјави за „Њујорк тајмс“ дека администрацијата на Трамп треба да отвори истрага за имиграцискиот статус на Илон Маск и да размисли за негова депортација од земјата.Изјавата доаѓа откако шефот на „Тесла“ и „Спејс Екс“ го обвини претседателот Доналд Трамп за неблагодарност, тврдејќи дека тој немаше да победи на изборите во 2024 година без негова помош, предизвикувајќи сериозен спор меѓу поранешните блиски соработници.



