Маск отворено му се заканува на Трамп: „Дури и ако е последен пат кога живеам“

Во политиката, Илон Маск не се снаоѓа како во бизнисот. Иако, како никој досега, им се закани на Доналд Трамп и неговите републиканци, шансите дека успешно ќе ги спроведе заканите се мали.Маск напиша неколку објави на X за време на дебатата за клучниот закон на Трамп, а во еден дури им се закани на конгресмените со пораз во изборната трка следната година.„Секој член на Конгресот кој водеше кампања за намалување на владините трошоци, а потоа веднаш гласаше за најголемото зголемување на долгот во историјата, треба да се срами од себе! И ќе ја изгубат трката за реизбор следната година, дури и ако тоа е последното нешто што ќе го направам во мојот живот“, напиша Маск.Тоа беше отворена и недвосмислена закана за Трамп и неговата партија каква што претходно не беше видена во американската јавна сцена. Заканата беше уште позначајна со оглед на тоа што доаѓаше од најбогатиот човек во светот и до неодамна близок сојузник на Трамп.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Според Си-Ен-Ен, Трамп не мора премногу да се грижи за обновен конфликт со човекот кого некогаш го нарекуваше „прв пријател“. Иако најбогатиот човек во светот успеа да ја преобликува воздухопловната и автомобилската индустрија, има мали шанси да го стори истото и со Републиканската партија.Неговото краткотрајно назначување за раководител на новосоздадениот Оддел за ефикасност на владата на почетокот на вториот мандат на Трамп сега е далечно сеќавање. Според Си-Ен-Ен, Маск е толку огорчен од законот што дополнително ќе го зголеми дефицитот и долгот на државата, а кој беше усвоен во Сенатот вчера, што се заканува со политички напад што би се одразил во финансирањето на противниците на Трамп и основањето на неговата сопствена партија.Маск има на располагање значителни ресурси. Неговото богатство му овозможува да дава големи донации на политичките кандидати и прашања што ги поддржува. Трамп добро го знае ова, бидејќи на последните избори имаше корист од речиси 300 милиони долари инвестирани од Маск. Како сопственик на Платформа X, Маск може да започне онлајн кампањи против пратениците, па дури и против самиот Трамп.Маск останува доминантна фигура во американската вселенска програма. Ако Американците некогаш стигнат до Марс, тоа веројатно ќе биде благодарение на него. Неговиот Старлинк е исто така клучен за војната во Украина, но и покрај неговата технолошка моќ, политичкото влијание му бега.Најголемата пречка за политичките амбиции на Маск е тоа што Трамп продолжува целосно да доминира во Републиканската партија. Таа ги блокира сите предизвикувачи десет години и има силна врска со гласачката база. Тој веќе успеа да ја преобликува партијата на начин на кој Маск само замислува.Маск сега се приближува кон либертаријанското крило на партијата, како сенаторот Ранд Пол, кој исто така гласаше против законот. Но, како што нè потсетува CNN, штедењето и буџетската строгост досега не се покажаа како успешен политички пат, како што веќе докажаа неуспешните претседателски кандидатури на Ранд Пол.Поддршката на Маск за конгресменот Томас Маси, кој се спротивставува на законот и може да се соочи со противкандидат, би можела да има тежина во една изборна единица. Но, за да се појави на националната сцена, тој ќе мора да ги убеди кандидатите да одат против луѓето што ги поддржува Трамп, најмоќниот лидер на американска партија во последните неколку децении.Маск не ги крие своите амбиции. „Ако овој луд закон помине, следниот ден ќе биде основана Американската партија. На оваа земја ѝ е потребна алтернатива на двопартиското единство, за народот конечно да има глас“, напиша тој за Сју.Сепак, како што пишува CNN, патот до третата опција е тежок. За тоа би било потребно да се раскине емоционалната и историската приврзаност на милиони гласачи.Маск можеби ќе сака да почека додека Трамп не ја напушти политичката сцена. Бидејќи е помлад човек, можеби еден ден ќе ја добие својата шанса. Ако гласачите ја изгубат довербата во Трамп и неговото политичко наследство, можеби ќе има простор за „третпат“.

