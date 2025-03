0 SHARES Сподели Твитни

Главниот советник на американскиот претседател Доналд Трамп, милијардерот Илон Маск, изрази сериозни предупредувања кон вработените во Пентагон, посомневајќи се дека им испратиле информации на новинарите за негов потенцијален пристап до доверлив извештај за можен конфликт меѓу САД и Кина. Њујорк Тајмс ја објави оваа вест, користејќи се на непознати извори од американскиот владин круг. Според овие извори, Пентагон имал план да го брифира Маск околу стратегијата на САД за војна со Кина.

Официјални лица од Пентагон и самиот претседател Трамп потврдија дека средбата со Маск е планирана, но отфрлија гласини дека ќе се разгледуваат воени стратегии за Кина. „Кина нема да биде тема на разговор“, изјави Трамп на својата платформа „Truth Social“. Тој ги осуди медиумите за дезинформации, категоризирајќи ги како неосновани обвинувања.

Маск на платформата X сподели објава, нарекувајќи го Њујорк Тајмс пропагандна машина и го побара истражување на оние од Пентагон кои намерно ширеле лажни информации до весникот. Написот предизвика големо внимание, бидејќи проширувањето на влијанието на Маск во американската влада беше потенцирано како значајно.

Односот на Маск со компаниите SpaceX и Tesla, кои соработуваат со американската влада, но и со неговите деловни врски во Кина, го отвори прашањето за конфликт на интереси. Воените планови на САД за Кина, наречени „О-планови“, остануваат строго чувани, а разоткривање на нивната содржина би можело да ѝ овозможи на Кина да ги подобри своите одбранбени способности.

Документот со класифицирани информации за потенцијална војна со Кина обединува од 20 до 30 страници со детали за тоа како би се водел конфликтот. Извори блиски до плановите велат дека содржината опфаќа сè од почетни знаци на кинеска закана, цели на кинеска територија кои би се напаѓале, временска рамка и опции за одлуки што ќе му бидат понудени на претседателот Трамп.

The post Маск се соочува со контроверзии поврзани со меѓународни односи appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: