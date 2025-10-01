Маск ја лансира Грокипедиа – конкурент на Википедија

Елон Маск, основач на компанијата xAI и сопственик на социјалната мрежа X, објави лансирање на нова онлајн енциклопедија наречена Grokipedia, која треба да биде конкурент на Википедија.

Како што истакна, Grokipedia ќе се потпира на вештачка интелигенција и ќе понуди „поточни, непристрасни и целосни информации“.

Маск ја објави веста на 30 септември на X Network, велејќи дека неговиот систем Grok AI ќе анализира постоечка содржина од Интернет – вклучувајќи ги и страниците на Википедија – за да открие неточности, изоставен контекст и можни пристрасности, а потоа да генерира подобрени верзии на текстовите.

„Грок може да прочита страница, да препознае што е вистина, што е делумно вистина и што е лажно, а потоа да напише нова верзија со корекции и дополнителен контекст“, рече Маск.

Grok, четбот развиен од xAI, е трениран на огромни збирки податоци од Интернет, вклучувајќи ги и објавите на корисниците на мрежата X. Тој веќе работи како одговор на услуги како ChatGPT, а Grokipedia, според најавите на Маск, ќе биде негова проширена имплементација во доменот на знаењето.

Маск долго време е во јавен конфликт со Википедија, обвинувајќи ја платформата за политичка пристрасност и идеолошки „разбуден“ пристап.