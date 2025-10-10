МАСНОТИИТЕ И НЕЧИСТОТИИТЕ ЌЕ ИСЧЕЗНАТ КАКО ОД ШАГА: Исчистете ги плочките и фугите со смеса од 2 состојки кои сите ги имаме во кујната

0 SHARES Сподели Твитни

Чистењето на фугите на плочките е многу тешко и одзема многу време, многумина би рекле дека е и доста незгодна работа.

На тесните делови помеѓу плочките се таложи мувла, маснотии, прашина, бигор, наслаги од шампон, сапун и други производи во бањата, а како последица на тоа целата бања изгледа неуредно.

Иако може да се најдат наменски средства за чистење плочки и фуги, кои се справуваат со овие нечистотии со повеќе или помалку успех, природните решенија се сè почест избор во многу домаќинства.

Фугите ќе можете да ги исчистите токму со едно такво средство, односно комбинација на состојки кои веќе ги имате дома: алкохолен оцет и сода бикарбона. За да го неутрализирате силниот мирис на оцетот, можете да додадете етерично масло по ваш избор.

Во шише со распрскувач истурете алкохолен оцет и вода во сооднос 1:1, додајте една или две лажички сода бикарбона и на 50 милилитри од смесата истурете 20 капки етерично масло по ваш избор. Сè добро протресете, обилно испрскајте ги фугите и оставете течноста да делува 10 минути.

Потоа исчистете ги фугите со четка. Нечистотијата ќе излезе и веднаш ќе ја забележите промената. На крајот од чистењето исплакнете ги плочките со вода.

