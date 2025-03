Масовен митинг поради затворањето на Имамоглу, се обрати сопругата: Додека се слави Бајрам, тој неправедно е во затвор (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Десетици илјади луѓе се собраа во саботата во Истанбул за да протестираат против затворањето на градоначалникот Екрем Имамоглу, главен ривал на претседателот Реџеп Таип Ердоган.Стотици илјади луѓе ширум Турција ги послушаа повиците на опозицијата и излегоа на улиците откако Имамоглу беше приведен минатата недела, а потоа беше затворен пред неговото судење за обвиненија за корупција. Протестите беа главно мирни, но беа уапсени речиси 2.000 луѓе.На митингот во Истанбул пристигна и семејството Имамоглу. Дилек Имамоглу го одржа својот прв говор, велејќи дека нејзиниот сопруг е неправедно затворен, бидејќи нацијата утре го слави Рамазан Бајрам.„Ние сме семејство како народ. И нема да можат да нè поделат“, рече Дилек.Главната опозициска Републиканска народна партија (ЦХП), другите опозициски партии, групите за човекови права и западните сили го осудија случајот против Имамоглу, нарекувајќи го политизиран обид да се елиминира потенцијалната изборна закана за Ердоган. Владата негира какво било влијание врз судството и тврди дека судовите се независни.

The Turkish opposition rally is growing more crowded by the hour. A letter from Imamoglu was read aloud: “This nation has never bowed to great powers—will it now bow to those who have fled from the ballot box and stolen the national will?” pic.twitter.com/ipxqsrQbt6— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2025

Десетици илјади луѓе, мавтајќи со турски знамиња и транспаренти, го преплавија приморскиот собир во Малтепе, на азиската страна на Истанбул, за саботниот митинг „Слобода за Имамоглу“, организиран од ЦХП.„Ако правдата молчи, народот ќе проговори“, пишуваше на еден од транспарентите во толпата.„Економскиот тренд, судскиот систем, законите – сè оди надолу. Затоа сме тука. Бараме „права, закон и правда“ и се бориме за нашите права“, рече еден поддржувач на ЦХП кој одби да го каже своето име.Минатата недела, ЦХП одржа прелиминарни избори за да го потврди Имамоглу како свој кандидат за следните претседателски избори. Тие се закажани за 2028 година, но ЦХП бара предвремени избори, тврдејќи дека владата го изгубила легитимитетот.Министерот за внатрешни работи Али Јерликаја оваа недела рече дека речиси 1.900 луѓе биле уапсени од почетокот на протестите, додавајќи дека судовите од четврток им одредиле притвор на 260 од нив во очекување на судењето.Ердоган, кој доминира со турската политика повеќе од две децении, ги отфрли масовните протести како „шоу“, предупреди на правни последици и ја повика ЦХП да престане да ги „провоцира“ граѓаните.

Imamoglu family arrive in the Istanbul rally. Dilek Imamoglu makes the very first speech, saying that his husband is unjustly kept behind bars as nation to celebrate Eid Al Fitr tomorrow “We are a family as a nation. And they wont be able to divide us” pic.twitter.com/8ZgJTFDN5K— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2025

Од притворот на Имамоглу, турските финансиски пазари се во пад, што ја натера централната банка да ги искористи резервите за поддршка на лирата. Оваа криза испрати шокантни бранови во приватниот сектор.Владата изјави дека влијанието ќе биде ограничено и привремено. Централната банка соопшти дека клучните економски показатели се непроменети, но дека доколку има потреба ќе преземе дополнителни мерки.



Пронајдете не на следниве мрежи: