Масовна тепачка меѓу маскирани млади мажи во центарот на Загреб

Денеска околу 16 часот, на плоштадот Бан Јелачиќ во Загреб избувна масовна тепачка. Во неa учествуваа околу дваесет маскирани млади мажи. Засега не е јасно дали се судриле две групи или станува збор за организиран напад врз поединец или поединци.

Како што неофицијално дознава Индекс, неколку учесници во тепачката веќе се уапсени.

По тепачката, дел од групата се стрча кон исток по улицата Јуришиќева. Читател кој бил сведок ни кажа дека сè се случило многу брзо и дека дел од групата се стрчала во правец на улицата Петрињска.

Полициската управа на Загреб издаде кратко соопштение.

„Денес, 12 ноември, околу 16 часот, на плоштадот Бан Јосип Јелачиќ избувна конфликт меѓу голем број млади луѓе.

По краткиот конфликт, иако учесниците избегале низ околните улици, загрепската полиција на неколку локации забележала мали групи луѓе за кои се сомневало дека се поврзани со гореспоменатиот настан.

Неколку помлади лица се под полициски надзор во службени простории.

„Утврдувањето на сите околности и кривичната истрага се во тек“, соопшти загрепската полиција.