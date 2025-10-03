Масовни апсења во Црна Гора: поранешен обвинител и полицајци осомничени

Во голема акција против организираниот криминал и шверцот со цигари, во Црна Гора беа уапсени поранешниот полицаец Драго Спичановиќ и бизнисменот Александар Мијајловиќ, јави подгоричкиот портал „Дан“.

Покрај нив, приведени се и поранешниот полицаец Милован Павиќевиќ, актуелниот полицаец Владан Лазовиќ и обвинителката Андријана Настиќ. Апсењата се дел од една од најголемите операции на Специјалното државно обвинителство (SDT) и Специјалното полициско одделение (SPO).

SDT ги сомничи осомничените за создавање криминална организација. Во моментов, службеници на СЈО вршат претрес во станот на Павиќевиќ, кој е обвинет и за злоупотреба на службена должност. Истражната постапка ја води обвинителот на СДТ, Јован Вукотиќ.

Во јуни, Специјалното државно обвинителство поднесе обвинение против Мијајловиќ до Специјалното одделение на Високиот суд во Подгорица за создавање криминална организација и продолжено кривично дело шверц. Според обвинението, Мијајловиќ и непознат соработник во периодот 2019–2021 организирале криминална група која се занимавала со шверц на бесцарински цигари од слободната царинска зона на пристаништето Бар, нивна продажба, прикривање и дистрибуција во Црна Гора и други земји, со цел нелегална добивка и перење пари.