Масовно пукање, има мртви. Повеќе повредени

Најмалку едно лице загина, а пет се повредени во пукање на платформата на метро станицата Маунт Еден во Бронкс, Њујорк, соопшти полицијата.

Истрагата за случајот е во тек, а засега нема приведени, соопшти полицијата.

Повредените не се во животна опасност, објави американската телевизија ABC

One person has been killed and five others injured in a shooting at a subway station in New York City, authorities in the United States’s biggest city have said.https://t.co/VcdUjytiQz pic.twitter.com/mffbu5L7vZ— Salam Watandar (@sw989fm) February 13, 2024

