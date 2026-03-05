Масeрката на Тито и ја запечатила судбината на Јованка: По скандалот во Шри Ланка, таа била ПРВА ДАМА САМО НА ХАРТИЈА, а Броз никогаш повеќе не ја погледнал исто

0 SHARES Сподели Твитни

Иако на јавноста ѝ делуваше како достоинствена прва дама на Југославија, Јованка Броз знаеше да покаже сосема поинакво лице. Според сведоштвото на личниот лекар на Тито, Александар Матуновиќ, љубомората еднаш кулминирала во драматичен конфликт со масерката на Тито, а самиот Јосип Броз Тито морал да застане помеѓу двете жени.

Таа го придружувала својот сопруг речиси насекаде кога одел на официјални посети, каде што предизвикувала восхит и почит со своето однесување и манири. Сепак, сведоштвото на личниот лекар на Тито, Александар Матуновиќ, кој го лекувал четири години, од 1976 година до неговата смрт во 1980 година , вели дека не било сè бајка.

Во својата книга „ Совладетелката на Јованка Броз Тито“, тој споменува инцидент за кој тврди дека се случил во Шри Ланка за време на посетата на 5-тиот самит на неврзаните партии во 1976 година. Според Матуновиќ, масерката на Тито, Даријана Грбиќ, која Јованка наводно ја нападнала од љубомора, исто така отишла на патувањето со нив.

Матуновиќ пишува дека Јосип Броз Тито застанал меѓу двете жени и ја удрил Јованка. Докторот додава дека првата дама била толку бесна што се плашеле дека ќе го застрела Тито, и дека тој, како и самата Јованка, бил сигурен дека шлаканицата е потврда дека Тито имал нешто повеќе од професионален однос со неговата масерка, која била 60 години помлада од него .

По тој самит (или по шлаканицата), Јованка повеќе не го придружуваше Тито на службени патувања, а на есен следната година се појави во јавноста за последен пат како прва дама. После тоа, практично беше ставена во домашен притвор, а властите имаа намера да ѝ забранат дури и да присуствува на неговиот погреб .

Јованка и Јосип Броз Тито

На инсистирање на Индира Ганди, која рекла дека нема да дојде на погребот доколку не биде присутна и вдовицата на Тито, тогашната политичка елита ѝ дала дозвола на Јованка да дојде на погребот на нејзиниот сопруг.

The post Масeрката на Тито и ја запечатила судбината на Јованка: По скандалот во Шри Ланка, таа била ПРВА ДАМА САМО НА ХАРТИЈА, а Броз никогаш повеќе не ја погледнал исто appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: