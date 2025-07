Мател ја претставува Барби со дијабетес, кукла со монитор за гликоза и инсулинска пумпа

0 SHARES Сподели Твитни

Производителот на играчки „Мател“, како дел од инклузивната линија „Фашионистас“, претстави кукла Барби која има дијабетес тип 1. Според нив, станува збор за кукла која има монитор за гликоза и инсулинска пумпа.При дизајнирањето на новата Барби, која се продава за 10,99 американски долари, „Мател“ соработуваше со водечката организација за дијабетес „Брејктру Т1Д“ за да се осигура дека медицинските уреди се точни, но, се разбира, сè уште во препознатливата розова боја.

Barbie is launching its first doll with Type 1 diabetes, Mattel announces. The doll will sport a glucose monitor and insulin pump. pic.twitter.com/u2XWdDJmhX— Pop Base (@PopBase) July 9, 2025

„Воведувањето на куклата Барби со дијабетес тип 1 означува важен чекор во нашата посветеност на инклузија и претставување. Барби помага во обликувањето на раните перцепции за светот кај децата, а со одразување на медицински состојби како дијабетес тип 1, ние гарантираме дека повеќе деца можат да се видат себеси во приказните што ги замислуваат и куклите што ги сакаат“, рече Криста Бергер, потпретседател на компанијата.Новата кукла Барби носи континуиран монитор за гликоза на раката, прикачен со лента во облик на срце. Малиот, нослив уред се поврзува со телефонот на Барби, кој прикажува апликација за следење на гликозата – паралела на реалните носливи уреди што ги следат нивоата на гликоза 24 часа на ден преку сензори под кожата.Куклата има и инсулинска пумпа прикачена на половината која може да доставува инсулин по потреба. Патем, инсулинските пумпите се алтернатива на традиционалните дневни инјекции што се користат за справување со оваа состојба.Дијабетесот тип 1 е хронична, доживотна автоимуна болест која го спречува панкреасот да произведува инсулин за регулирање на шеќерот во крвта.Луѓето со дијабетес тип 1 мораат секојдневно да земаат синтетички инсулин. Болеста зафаќа повеќе од 1,24 милиони луѓе само во САД.„Светот може да игра улога во подигањето на свеста за состојба што влијае на толку многу семејства. Чест е да се работи со бренд кој ја дели нашата посветеност да им покажеме на децата дека животот со дијабетес тип 1 може да биде исполнет, динамичен и овластувачки“, рече извршниот директор на Breakthrough T1D, Арон Џ. Ковалски.Куклата Барби, која има дијабетес тип 1, е облечена во син фустан со точки. Таа доаѓа со светло сини чевли и соодветна светло сина чанта, мобилен телефон и други додатоци.Други кукли во линијата „Фашионистас“ вклучуваат слепа Барби која користи стап, Барби со Даунов синдром и Барби која користи инвалидска количка.



