Математиката на војната: Зошто на Америка ѝ се потребни десетици воени бродови само за да помине неколку танкери низ Ормуз

Американскиот претседател Доналд Трамп вети дека повторно ќе го отвори Ормутскиот теснец, витален пат за глобалните енергетски снабдувања што неодамна беше блокиран од Иран. Сепак, според деталната анализа на „Волстрит џурнал“ (WSJ), оваа воена операција ќе биде сè друго освен едноставна.

Трамп и неговиот министер за одбрана Пит Хегсет постојано нагласуваат дека американските воени бродови наскоро ќе почнат да ги придружуваат танкерите за нафта и другите бродови низ теснецот. Трамп неодамна изјави дека операциите за придружба ќе започнат „многу наскоро“ и преку социјалните медиуми ги повика другите нации да се приклучат на мисијата.

Сепак, како што пишува WSJ, САД во моментов се двоумат дали да испратат воени бродови во овој тесен премин, кој е широк само околу 34 километри во најтесната точка. Офицерите на американската морнарица предупредуваат дека иранските беспилотни летала и противбродските ракети би можеле да ја претворат областа во „кутија за убивање“ за американските морнари.

Според „Волстрит џурнал“, американската администрација во моментов разгледува неколку опции, па дури и употребата на копнени трупи е на маса. Трамп веќе наредил распоредување на експедициска сила на морнарицата на Блискиот Исток, која обично вклучува воени бродови, борбени авиони и околу 2.200 војници.

Опција 1: Вооружена придружба и воздушна офанзива

Во придружна операција, американските воени бродови, веројатно во соработка со сојузничките морнарици, би патувале заедно со танкери за нафта за да расчистуваат мини и да одбиваат напади од воздух, но и напади од иранската „флота против комарци“, мали и брзи напаѓачки бродови.

Експертите на WSJ проценуваат дека за соодветна воздушна одбрана на конвој од пет до десет танкери, би биле потребни дури десетина воени бродови. Брајан Кларк, виш соработник во Институтот Хадсон и поранешен поморски офицер, истакнува дека, покрај бродовите, би биле потребни најмалку десетина беспилотни летала MQ-9 Reaper за патролирање на небото и уништување на иранските лансери штом ќе се појават на брегот.

„Потребни се илјадници војници и морнари, како и прилично голема финансиска инвестиција, а операцијата би можела да трае со месеци“, изјави Кларк за WSJ.

Поради безбедносните мерки и ограничениот број на воени бродови, сообраќајот низ теснецот би се намалил на само 10 проценти од нормалното ниво. Со таа брзина, според аналитичката фирма „Лојдс Лист Интелиџенс“, би биле потребни месеци за да се расчисти застојот на повеќе од 600 меѓународни трговски бродови кои моментално се заглавени во Заливот. Трамп изрази надеж дека земји како Кина, Франција и Велика Британија ќе ги испратат своите бродови за да помогнат.

Опција 2: Испраќање копнени трупи

Поагресивна воена опција би била да се нападне или да се преземе контрола врз дел од јужен Иран за да се спречи бродовите да бидат цел на напади. „Волстрит џурнал“ наведува дека ова би барало илјадници војници и евентуално месеци операции што би ги изложиле американските сили на ирански напади.

Оваа опција би започнала со масовни воздушни напади, проследени со амфибиско слетување на американските маринци во планинскиот, непристапен терен на јужен Иран. Сепак, одржувањето на контролата би барало вистинска инвазија.

Иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) со 190.000 припадници и неговите елитни сили Кудс се специјализирани за асиметрично војување. Дени Цитринович, поранешен началник на иранскиот оддел на израелската воена разузнавачка служба, објасни за WSJ:

„Ви треба време. Време за планирање, време за деградирање на нивните капацитети и време за уништување на командата и контролата на ИРГК ако сакате да ја преземете иранската страна од Протокот.“

Дури и ако Американците го заземат брегот, тоа нема целосно да ја елиминира заканата. Иран поседува ракети со долг дострел и дронови што може да ги испали од длабочините на својата територија. Намалувањето на заканата едноставно не е доволно.

Само крајот на конфликтот со Иран, заедно со цврстите гаранции на Техеран дека ќе престане да напаѓа бродови, би бил доволен за продолжување на нормалниот сообраќај (повеќе од 100 бродови дневно).

„Ќе мора да ги убедите осигурителните компании и превозниците дека транзитот е доволно безбеден“, изјави за WSJ Мик Малрој, поранешен заменик-помошник секретар за одбрана за Блискиот Исток.

