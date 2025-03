0 SHARES Сподели Твитни

Изданието “Матица македонска” од Скопје неодамна нè информира дека е објавена книгата “Македонското прашање и Балканскиот сојуз” од Александар Цанков, која за првпат видела светлина во Софија, 1906 година, само три години по знаменитиот труд “За македонцките работи” од Крсте Петков Мисирков. Оваа студија, создадена од бугарскиот научник и академик, претставува исклучително важен документ кој ги одразува македонските реалности и придонесува значително на полето на македонската историографија. Во страниците на оваа ретка книга, авторот темелно истражува низ историјата на Македонците и ги анализира освојувачките стремежи на балканските народи. Во главата “Судбината на Македонија и Балканските државички,” Александар Цанков истакнува дека “решението на македонскиот проблем лежи во воспоставувањето на Македонија како независна државна единица, заедно со другите балкански држави. Само независна и слободна Македонија може да гарантира стабилност на Балканскиот Полуостров… Додека не се реши македонското прашање, балканските народи, особено ние Бугарите, не можеме да очекуваме слобода и правилен развој.”

Александар Цанков е познат како влијателен бугарски општественик, државник и академик. Роден во 1879 година во Орјахово, тој го завршил правното образование на Софискиот универзитет и специјализирал државни науки во Минхен, Вроцлав и Берлин. Бил премиер на Бугарија од 1923 до 1926 година и претседател на Дваесет и првото и Дваесет и второто Народно собрание од 1926 до 1931 година. По политичките потреси од Деветти септември 1944 година, заминал во Германија, а кон крајот на четириесеттите години одел во Аргентина, каде што починал на 27 јули 1959 година.

The post Матица македонска објави нова книга од Александар Цанков appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: