Матурска вечер без автомобил: Размислувања и искуства

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБСП) започна нова иницијатива во насока на зајакнување на безбедноста за младите, особено таргетирајќи ги матурантите со кампањата „На матурска вечер без автомобил!“ Оваа акција се стреми да го измени однесувањето на младите, советувајќи ги да не управуваат возило ако консумирале алкохол. Наместо тоа, се препорачува користење на јавен транспорт, такси услуги или придружба од семејството за матурските прослави. Настанот што го означи почетокот на кампањата се одржа во средното сообраќајно стручно училиште АСУЦ „Боро Петрушевски“, каде што РСБСП, МВР и Факултетот за безбедност – Скопје организираа презентации пред матурантите.

Говорници на отворањето беа Панче Тошковски, Министер за внатрешни работи, м-р Горан Ангеловски, претседател на РСБСП, и Александар Стрезов, директор на училиштето „Боро Петрушевски“. Министрот Тошковски ја нагласи неопходноста од заеднички настап на институциите за развивање на сообраќајната свест кај младите и повика на почитување на сообраќајните правила како предуслов за безбедност.

Горан Ангеловски, од своја страна, подвлече дека матурските ноќи се незаборавен дел од младешкиот живот и дека се апелира кон младите да избегнуваат возење и консумирање алкохол за време на такви настани, со што се намалува можноста за сообраќајни несреќи. Кампањата предвидува активности кои ќе се спроведуваат во април, мај и јуни, насочени кон средношколците во Македонија, со клучна порака: ПРОСЛАВУВАЈ, НО БИДИ ОДГОВОРЕН – ЖИВОТОТ Е ЕДЕН, КОЈ НЕМА ЦЕНА.

