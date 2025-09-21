Махмуд Абас: Признавањето на палестинската држава е чекор кон траен мир

Претседателот на Палестинската самоуправа, Махмуд Абас, смета дека признавањето на независноста на Палестина од страна на запедните земји е чекор кон праведен и траен мир, соопшти неговиот кабинет.

– Претседателот на Палестинската држава, Махмуд Абас, го поздравува соопштението за признавање на независна палестинска држава од страна на Обединетото Кралство, потврдувајќи дека ова е важен и неопходен чекор кон постигнување праведен и траен мир, се вели во првото соопштение на претседателството, по што Абас го поздрави признавањето и од Канада и Австралија.

Во пишаната изјава тој наведува дека „признавањето на правото на палестинскиот народ на самоопределување, слобода и независност ќе го отвори патот за спроведување на решението со две држави и ќе ѝ овозможи на палестинската држава да живее рамо до рамо со Државата Израел во безбедност, мир и добро разбирање“.

Обединетото Кралство, Канада и Австралија денеска истовремено објавија дека донеле одлука официјално да ја признаат Палестика како суверена држава.