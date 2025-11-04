Мацут со кинескиот премиер: Односите меѓу двете земји се многу сигурни и стабилни

Во пресрет на Меѓународниот саем за увоз во Кина, кинескиот премиер Ли Чијанг го пречека српскиот премиер Ѓуро Мацут. Ли Чијанг нагласи дека челичните пријателства и односи меѓу Србија и Кина несомнено поттикнуваат понатамошна соработка. Мацут нагласи дека односите меѓу двете земји прераснале во многу сигурни и стабилни во текот на изминатите десет години.

Српскиот премиер Ѓуро Мацут ја предводи делегацијата на српската влада во Шангај.

„Задоволство ми е што ве запознав, знам дека ова е ваша прва посета на Кина откако ја презедовте функцијата премиер. Ги цениме вашите напори за унапредување на соработката со Кина. Србија учествува на саемот секоја година, а во 2023 година беше почесен гостин. Сето ова покажува колку постојано ги подобрувате односите со Кина“, рече кинескиот премиер. Тој нагласи дека челичните пријателства и односи меѓу Србија и Кина несомнено поттикнуваат понатамошна соработка. „Оваа година, претседателите Вучиќ и Си се сретнаа, разменија мислења за различни прашања и дадоа насоки за идните односи. Сакаме да ги збогатиме односите, да ги продлабочиме за да имаат корист нашите народи. Сè во интерес на двете земји“, рече Ли Чијанг .

Премиерот Мацут нагласи дека односите меѓу двете земји, благодарение на големото лично пријателство меѓу претседателите Си и Вучиќ, прераснаа во многу сигурни и стабилни во текот на изминатите десет години.

„Задоволство и чест ми е да бидам со вас и да можам за прв пат да го посетам Шангај, кој е еден од најубавите градови, да ви честитам за 70-годишнината од односите меѓу Србија и Кина. Претседателот Си неодамна ја посети Србија, каде што беа потпишани важни договори, а претседателот Вучиќ неодамна ја посети Кина за да ја прослави победата над фашизмот“, рече Мацут. Според него, Србија континуирано учествува на Саемот за увоз во Шангај и ова е можност детално да разговараме за нашата идна соработка. Мацут ги пренесе поздравите на претседателот до кинескиот премиер и го покани да ја посети Србија. Мацут одржа предавање пред кинески студенти на Шангајскиот универзитет на тема односите меѓу Србија и Кина.