Мајката кога ги видела своите близнаци за прв пат се зачудила: Докторите трчале да ги видат, а и денес луѓето се ИЗНЕНАДЕНИ кога ќе ги сретнат на улица (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Кога Стејси родила близнаци, го оставила целиот тим лекари во страв, кои побрзале да ја видат неверојатната глетка. Браќата Даниел и Дејвид се родени со една минута разлика, а освен што и двајцата имаат крупни кафени очи, малкумина би погодиле дека се браќа.

Работата е во тоа што Даниел е црн со темна коса, а Дејвид има исклучително бледа кожа и златна коса – затоа што е роден како албино. Нивната мајка Стејси неодамна ја сподели својата приказна со јавноста, а таа истакна дека по породувањето била изненадена како и сите други.

View this post on Instagram A post shared by Daniel and David (@danielanddavid2)

„Не знаевме за ова кога бев бремена, па беше големо изненадување и неверојатен момент кога првиот близнак излезе со црна, а вториот со златна коса. Лекарите на прегледите ми кажаа дека имам идентични близнаци“, објаснила Стејси која тврди дека интересот и чудењето за нејзините необични момчиња не престанува ниту сега кога тие пораснале.

View this post on Instagram A post shared by Daniel and David (@danielanddavid2)

Работата е во тоа што Дејвид е роден со албинизам, генетска состојба која се јавува кај едно од 20.000 бебиња ширум светот. Интересно е што Нигерија, каде што се родени овие момчиња, има највисока стапка на оваа состојба во светот, но сепак тоа е многу ретка појава.Албинизмот е наследна генетска состојба која се карактеризира со недостаток на меланин пигмент во кожата, косата и очите. Се јавува кај сите етнички и расни групи, а недостатокот на пигмент може да варира.

Како што во една прилика открила, не помалку изненаден бил и таткото на момчето, а додека биле во болница биле вистинска атракција.„Нивниот татко беше занесен и веднаш го нарече Дејвид „Голден“. многу среќна мајка, која покрај два сина има и осумгодишна ќерка.

View this post on Instagram A post shared by Daniel and David (@danielanddavid2)

Стејси решила да го документира животот на своите момчиња на Инстаграм, а досега собрала близу 30 илјади следбеници. Гордата мајка редовно ги израдува своите следбеници со прекрасни фотографии и видеа од нивното секојдневие.

Стејси рече дека дури и сега, кога ќе пораснат, луѓето доаѓаат кај нив на улица и сакаат да знаат како е можно момчињата да се толку различни.

View this post on Instagram A post shared by Daniel and David (@danielanddavid2)

“Понекогаш луѓето се непријатни, ме застануваат на улица и прашуваат кое дете е мое. Вакви разговори секогаш се случуваат кога излегуваме. Луѓето се љубопитни, сакаат да знаат како се случило”, заклучила мајката која со тек на време дознала дека негативните коментари не допираат.

Пронајдете не на следниве мрежи: