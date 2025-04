Мајката на Бијонсе боледува од рак: Откако таткото на познатата пејачка ја победи порочната болест, Тина го шокираше светот со исповед во шоуто (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Мајката на Бијонсе, Тина Ноулс, во искрено интервју пред камера ја откри нејзината тајна битка со ракот. Ноулс (71) рече дека неодамна и бил дијагностициран рак на дојка во првата фаза, откако лекарите откриле два тумори за време на мамограм.Таа рече дека Бијонсе, Соланж и неколку пријатели ја поддржувале во овој ужасен период, присуствувајќи на хоспитализација и преговори пред закажаната операција.,,Бев нервозна“, изјави Тина Гејл Кинг за CBS Mornings. „И така почнаа да си играат со мене.”Таа рече дека Соланж пуштила вирално видео за зборот „скромна“ за да ја расположи во еден момент. „Почнувам да се смеам. Излегувам од мислите… Потоа реков: „Пресреќна сум што си тука. И помислив на песната „Walk With Me“, која тие продолжија да ја пеат“, додаде таа.

Tina Knowles reveals her breast cancer diagnosis to @GayleKing, detailing the nerve-wracking moments leading up to her lumpectomy — and the special song her girls sang to her in the hospital: “I just went in there feeling just like God has got me.”Tune in tomorrow for their… pic.twitter.com/009jTA6bUL— CBS Mornings (@CBSMornings) April 22, 2025

Таткото на Бијонсе исто така имал тумор на дојкаПоранешниот сопруг на Тина, Бијонсе и таткото на Соланж се бореле со истата битка во 2020 година. Музичкиот продуцент ја откри својата состојба во интервју за Good Morning America, а исто така апелираше да се подигне свеста за оваа болест, бидејќи таа не е исклучиво поврзана со жените.Тој објасни дека прво земале крв, но дека резултатот не бил конечен, па следниот чекор бил попрецизен. ,,Потоа направив мамограф и потоа видовме дека, всушност, има рак на дојка. После тоа, имаше ултразвук и иглена биопсија. Потоа со сигурност утврдија: имав рак“.Успешно ја победи болеста, но со своето признание ја подигна свеста за подмолна болест која не ги заобиколува ниту мажите.



