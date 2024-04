Мајката на младиот фудбалер го славеше роденденот три дена, на прославата “мешаше” како руска танчерка, никој не веруваше дека има толку години (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Рената Ловринчевиќ Буљан го прослави својот 48 роденден во клубот со блиски луѓе, а меѓу нив беше и Жанамари.Фитнес тренерката и поранешна мисица Рената Ловринчевиќ Буљан го прослави својот 48 роденден. Мајката на младата фудбалска надеж на Хајдук, Борна Буљана, откри дека славела цел викенд иако нејзиниот роденден беше во понеделникот. View this post on Instagram A post shared by Renata Lovrincevic Buljan (@fitnesslife_by_renata_)„48 години едвај го следат моето темпо!“, започна славеничката во описот на видеото кое вклучува сцени од забавата.„29 април ми е роденден и веќе славам цел викенд. Оваа година сакав подиум за танцување и играње до утро со моите најблиски“, откри Рената.“Ја сакам секоја година од мојот живот која ми донесе пријатели кои ме радуваат со нивното присуство како минатата ноќ. Ве сакам!”, заклучила таа.Во коментарите имаше честитки, а една од гостинката на роденденот и пријателката Жанамари .Среќно убавице, гориш засекогаш!“, рече Жанамара. View this post on Instagram A post shared by Žanamari (@zanamari)На својот Инстаграм Жанамари се пофали со фотографии од забавата. Таа носеше фустан под кој се гледаше црн градник од тантела, а со сето тоа носеше и накит и бела чанта.Славеничката Рената за оваа пригода избрала тесен фустан во боја на јоргован со шлиц, кој го искомбинирала со накит. Многумина во коментарите со честитки напишаа дека Рената изгледа добро.„Среќен роденден. Навистина изгледаш 10 години помладо“, „Апсолутно си убава“, напишале тие.

Пронајдете не на следниве мрежи: