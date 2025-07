Мајката на поранешното момче на Тејлор Свифт коментира за нивната кратка врска: Мило ми е што не сум нејзина свекрва

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Дениз Велч, мајка на музичарот Мети Хили, проговори за кратката врска на нејзиниот син со Тејлор Свифт и новиот албум на пејачката од 2024 година, за кој се верува дека е инспириран од нивната врска.

Зборувајќи во емисијата „Watch What Happens Live!“, Велч хумористично рече дека е „среќна што не станала свекрва на Тејлор Свифт“. Таа додаде дека нема ништо лично против пејачката, но дека целата ситуација била малку непријатна.„Не ми е дозволено да кажам ништо за тоа, а потоа таа го пишува целиот албум. Сè беше чудно и незгодно, но ми е мило што не завршив во таа улога“, рече Велч, алудирајќи на големото медиумско внимание што го добила врската на нејзиниот син со поп-ѕвездата.

Таа додаде дека Мети сега води стабилен и среќен живот со својата свршеница, моделот Габриета Бехтел, со која вели дека е „вистински среќен“.

Да потсетиме дека Свифт и Хили беа во кратка врска во текот на пролетта 2023 година, кратко по нејзиното раскинување со британскиот актер Џо Алвин. Нивната романса траеше само неколку недели, а наводната причина за раскинувањето беа различните начини на живот и зафатените распореди.

Кога албумот на Тејлор „The Tortured Poets Department“ беше објавен во април 2024 година, обожавателите веднаш почнаа да поврзуваат одредени песни со Хили, вклучувајќи ги „Guilty As Sin“, „The Smallest Man Who Ever Lived“ и „I Can Fix Him (No Really I Can)“.

Во меѓувреме, Тејлор Свифт започна нова врска со ѕвездата на НФЛ, Тревис Келси, играч на Канзас Сити Чифс. Нивната врска стана јавна кога Келси првпат сподели фотографија со Свифт на позадината на неговиот телефон, направена додека беше на одмор на езерото Комо.

Двојката оттогаш е видена заедно почесто во јавноста и била видена на вечера, патување и дружење со пријатели. Иако привремено се повлекоа од јавноста откако Чифс го загубија Супербоулот во февруари, тие повторно се видени заедно од мај, особено во Њујорк и Флорида, каде што Келс се подготвува за новата сезона во НФЛ.

