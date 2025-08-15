Мајката на Џеф Безос почина на 78-годишна возраст: „Таа го посвети својот живот на семејството и воспитувањето на своите деца“

0 SHARES Сподели Твитни

Мајката на Џеф Безос, Џеки Безос, почина на 78-годишна возраст.

Основачот на Амазон ја сподели веста за нејзината смрт на своите социјални мрежи, пишувајќи дека починала по долга борба со деменција.

„Почина опкружена со многумина од нас кои ја сакавме, нејзините деца, нејзините внуци и мојот татко. Знам дека ја почувствува нашата љубов во тие последни моменти. Сите имавме толку среќа што бевме во нејзиниот живот. Засекогаш ќе ја чувам во моето срце“, рече Безос.

Телесната Луи деменција е мозочно нарушување кое влијае на размислувањето, движењето, однесувањето и спиењето. По Алцхајмеровата болест, оваа деменција, која на Џеки ѝ беше дијагностицирана во 2020 година, е вториот најчест вид на деменција. Таа го остави зад себе својот сопруг Мајк Безос, три деца, Џеф, Кристина и Марк, како и 11 внуци и правнук.

Во својата објава, Џеф се осврна на љубовта на неговата мајка кон него.

„Не можело да биде лесно, но таа направи сè. Се фрли во работата да ме сака, а неколку години подоцна ги додаде и сестра ми и брат ми на списокот на луѓе што треба да ги сакам, да ги заштитувам и да ги ценам. До крајот на нејзиниот живот, тој список на луѓе што треба да ги сакам никогаш не престана да расте. Таа секогаш даваше многу повеќе отколку што некогаш бараше“, рече тој.

Неговата сопруга, Лорен Санчез, исто така коментираше, пишувајќи: „Многу ќе ни недостигаш, те сакам“.

Во своето соопштение, семејната фондација Безос ја памети Џеки како посветена мајка која секогаш ги ставаше своите деца на прво место.

„Таа го посвети својот живот на своето семејство и го вложи своето срце во воспитувањето на своите деца со сочувство, трпение и мудрост. Џеки создаде простор каде што сите се чувствуваа безбедно, слушнато и згрижено. Џеклин Гизе Безос имаше срце за другите и никогаш не го прифати статусот кво“, се вели во соопштението.

Наместо цвеќе, фондацијата соопшти дека нејзиното семејство ги замолило своите следбеници да поддржат невладина организација што им е важна или да направат едноставен чин на добрина во чест на нејзината меморија.

