Мајка во Италија го убила синот за да го спречи да ја тепа сопругата: Сè започнало со чаша лимонада со средство за смирување

Италијанката Лорена Вение призна дека го убила и го распарчила својот син со помош на неговата сопруга за да ја заштити младата жена од физичко злоставување во нивниот брак.Вение (61) призна дека го убила својот син Алесандро Вение (35), откако неговата сопруга, Мајлин Кастро Монсалво (30) се јавила во италијанската полиција за да признае дека таа помогнала во извршувањето на ужасниот чин на 25 јули.Телото на Алесандро беше пронајдено исечено на парчиња во подрумот на куќата што ја делел со сопругата и шестмесечната ќерка во градот Џемона дел Фриули, Италија.„Јас самата се погрижив за распарчувањето на Алесандро“, му рекла Лорена, која е медицинска сестра, на судијата за време на нејзиното појавување пред судот, пренесува АНСА.Како што рекла таа, користела пила и чаршаф за да ја сокрие крвта.„Немаше дамки од крв – затоа полицијата на карабинерите утврди дека сè е во ред“, рече таа.Мајката и снаата го планирале убиството со месеци откако Алесандро наводно билa физички злоставуванa од Кастро.„Маилин ме молеше да го убијам мојот син Алесандро со месеци, уште од денот кога се роди нивната ќерка во јануари. Маилин беше брутално претепана, навредувана и постојано добиваше закани со смрт… Мојот син ја намали нејзината важност за постпартална депресија, а кога решив да го пријавам тоа, ме удри во грб“, рекла Лорена, според „Л’Унионе Сарда“.Наводно, Алесандро разговарал за преселба во Колумбија, од каде што е неговата сопруга, со нивното дете – но Лорена премногу се плашела од тоа што тој би можел да направи за да му наштети на семејството, објави Дејли меил.„Не можев да ги пуштам да одат во Колумбија, Мајлин и бебето ќе беа во многу сериозен ризик таму. Единствениот начин да го сопрам беше да го убијам“, рекла мајката.Според локалните извештаи, Алесандро наводно се заканил и дека ќе ја удави сопругата во колумбиска река.Кастро и Лорена наводно му дале на Алесандро чаша лимонада со средство за смирување и му дале две инјекции инсулин од болницата каде што работела Лорена за да го нокаутираат, соопштија официјални лица.Алесандро бил жив дури и по голема доза на инсулин, објави Дејли Меил.Потоа таткото бил задушен со перница, задавен со врвки за чевли и покриен со негасена вар за да се прикрие мирисот на неговото тело.Лорена му рече на судот дека Кастро била вклучена само во преместувањето на останките.Мајката се надевала дека исчезнувањето на нејзиниот син ќе помине незабележано бидејќи семејството планирало да се пресели во Јужна Америка, но нејзиниот план бил осуетен од признанието на Кастро.Лорена е обвинета за убиство и криење на телото, а Кастро е под истрага за поттикнување на убиство.

