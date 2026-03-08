Мајка и ќерка го продале својот стан и влегле во врска со членови на племето Масаи: Она што им го направиле ќе се памети засекогаш

0 SHARES Сподели Твитни

За руска мајка и ќерка, патувањето во Занзибар се претвори во болно искуство кога станаа жртви на романтична измама. Живеејќи во Иркутск, Ала Колегова (43) и нејзината ќерка Јулија (21) решија да го продадат својот стан и да инвестираат дел од парите во патувањето.

Во Занзибар, тие сретнале мажи кои се претставиле како Вова и Никита, наводно членови на племето Масаи. Мажите ги увериле дека сакаат сериозна врска, а Ала и Јулија им верувале. Во текот на неколку месеци, паровите уживале во патувања, нуркање и заеднички активности кои им биле претставени како претходница за сериозна заедничка иднина.

Мајката и ќерката дури отвориле и YouTube канал за да ги промовираат патните услуги на своите партнери и да им помогнат во бизнисот. Меѓутоа, кога им истекоа визите и се вратија во Русија, сфатија дека мажите ја искористиле врската само за финансиска добивка – ги повлекле парите и ги напуштиле.

Покрај емотивната загуба, 2021 година беше и финансиски катастрофална за нив. Парите од продажбата на станот, кои ги инвестираа во финансиската пирамида, неповратно исчезнаа. Иако останаа без љубов и средства, Ала и Јулија тврдат дека не ја изгубиле волјата за живот.

Интернет измамите, вклучувајќи ги и романтичните измами и лажните инвестиции, продолжуваат да претставуваат сериозен ризик, особено за луѓе кои патуваат или инвестираат големи суми пари.

