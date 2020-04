„Мајка ми ги бања производите во када“, „Мојата ги пегла парите“ – стравот од корона вирус раѓа разни идеи

Заради пандемијата од корона вирусот сите почнавме да смислуваме разни начини за дополнителна заштита од можна зараза.

Жена од Велика Британија ги дезинфицира сите производи кои им ги доставиле од маркетот дома на необичен начин. Купените работи ги ставила во када, а нејзината ќерка го споделила ова на Твитер:

What precautions are you all taking during the global pandemic? My mum is bathing her Tesco delivery pic.twitter.com/96TnBPgjwO

— Evie Lancaster (@EvieLancaster) March 27, 2020