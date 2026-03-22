Мајкл Џордан повеќе не е меѓу петте најдобри стрелци во историјата на НБА, го надмина Кевин Дурант

Најдобриот играч на Хјустон Рокетс, Кевин Дурант, го надмина Мајкл Џордан и го освои петтото место на листата на најдобри стрелци во НБА на сите времиња.

Дурант постигна 27 поени во победата на Хјустон над Мајами Хит од 123:122, и со тоа се искачи пред Џордан на листата на најдобри стрелци.

Дурант, кој беше втор избор на драфтот во 2007 година, влезе во последната четвртина со 21 поен. Тој погоди тројка помалку од пет минути до крајот и се приближи до Џордан, само за да го престигне во следниот напад, со уште една тројка од речиси истото место во десниот агол.

Со тој шут, тој достигна 32.294 поени во кариерата, два повеќе од Џордан.

Откако постигна гол, тој накратко ги крена рацете во знак на прослава додека домашната публика ентузијастички навиваше.

Непосредно пред последната акција на семафорот, Рокетс објавија видео за да ја одбележат оваа годишнина. Беа прикажани движењата на Дурант и Џордан, додека навивачите станаа на нозе и му оддадоа почит.

„Уште четири“, рече тој со насмевка по натпреварот.

Дурант беше прашан дали има омилено сеќавање на Џордан или најдобрата интеракција меѓу нив.

„Не. Тоа е како да ме прашате дали имам омилена песна од Дрејк“, рече тој.

„Не, сите се одлични. МЈ има толку многу одлични моменти. Тој персонифицира иконско, божествено ниво – сè во што верувам, тој го персонифицира“, додаде 37-годишниот К.Д.

Дурант веќе ги надмина Вилт Чемберлен (31.419) и Дирк Новицки (31.560) оваа сезона, пред повторно да се искачи на листата оваа сабота.

Џордан се пензионираше во 2003 година како трет најдобар стрелец во лигата со 32.292 поени, зад Карим Абдул-Џабар (38.387) и Карл Малоун (36.928).

Во меѓувреме, го престигнаа Коби Брајант, кој е четврти со 33.643 поени и е првата следна цел на Дурант, и недопирливиот Леброн Џејмс, кој сега е на врвот со 43.229 поени.

