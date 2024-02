Мајк Тајсон има 57 години: Погледнете како се удира денес

0 SHARES Сподели Твитни

На врвот на моќта, Мајк Тајсон беше непоразениот шампион во тешка категорија, кој ја започна својата кариера со серија од 37 победи и титулата најмлад шампион на боксерска организација, рекорд што го држи и денес. Титулата на ВБЦ ја освои на 20 години и 145 дена.

Денеска Тајсон има 57 години, но дека се уште има разорна моќ во рацете докажува видео кое деновиве се споделува на социјалните мрежи. Клипот првпат го објави бразилскиот ММА тренер Рафаел Кордеира, со кого Тајсон тренираше кога се подготвуваше за егзибициска борба против Рој Џонс Јуниор во 2020 година. Борците потоа завршија осум рунди, а немаше победници.

Mike Tyson looking ferocious on the pads today at age 57…[🎥 Rafael Cordeiro] pic.twitter.com/1AW074UADF— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 14, 2024

Од минатата година се споменува дека Тајсон би можел повторно да влезе во рингот, сега со легендата на ММА Федор Емелијаненко. Не се знае дали таа борба ќе се случи и дали објавеното видео е дел од подготовките за истата.



