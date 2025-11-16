Мајсторот Дончиќ ги уништи Антетокумпо и Бакс: Нов трипл-дабл на Дончиќ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Мајсторскиот Словенец Лука Дончиќ одигра уште една брилијантна игра синоќа, водејќи ги Лос Анџелес Лејкерс до убедлива победа над Милвоки Бакс.

Лејкерси постигнаа големо водство во првото полувреме и по 24 минути од играта водеа со огромни 65:34, а Бакс не можеа да се вратат во натпреварот по тоа.

Лејкерси го контролираа натпреварот во продолжението и остварија рутинска победа во дербито на вечерта, а Дончиќ, како херој на Језера, го заврши натпреварот со 41 поен, девет скока и шест асистенции.

Luka Doncic is as good as it gets. pic.twitter.com/2ZBIBJxjpm— Legion Hoops (@LegionHoops) November 16, 2025

Од друга страна, Јанис Антетокунмпо постигна 32 поени и 10 скока. Кај Лејкерси, Остин Ривс исто така беше одличен со 25 поени, шест скока и осум асистенции.

Никола Јокиќ исто така имаше одлична вечер, бидејќи беше главен херој на Денвер Нагетс во нивната победа од 123:112 над Минесота Тимбервулвс.

Минесота водеше со 88:87 влегувајќи во последната четвртина, а потоа Нагетсите направија пресврт, тргнувајќи во серија од 8-0 за да стигнат до 100:92, а Минесота немаше одговор.

Заврши 123:112, а Јокиќ комплетираше нов трипл-дабл со 27 поени, 12 скока и 11 асистенции, и шутираше 8/15 од поле.

Арон Гордон, Тим Хардавеј Џуниор и Џамал ​​Мареј беа исто така фантастични со по 23 поени.

