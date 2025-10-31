Мбапе ја доби Златната копачка, вели: Се надевам на трофеи оваа година

Најдобриот фудбалер на Реал, Килијан Мбапе, денес во Мадрид ја прими својата прва голема индивидуална награда, „Златната копачка“, награда што му се доделува на најдобриот стрелец во Европа во претходната сезона.
Тој не го криеше своето задоволство, со оглед на тоа што постигна 31 гол на 34 одиграни натпревари минатата сезона.
„Големо задоволство ми е што ја добивам Златната копачка. Ова е важен момент за мене бидејќи првпат ја освојувам оваа награда, што многу ми значи како напаѓач“, рече Мбапе.
Mi primer Bota de Oro. Un honor de ganar este primer y ser reconocido como máximo goleador en Europa. Muchas gracias a todo mis compañeros y todo la gente del @realmadrid para ayudarme cada día para tener mi mejor versión. Nada seria posible sin vosotros a mi lado. Y por fin… pic.twitter.com/6hnwZuSr3P— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 31, 2025
Тој истакна дека Реал има неверојатен тим оваа година, и се надева дека ќе ги освои сите важни трофеи.
„Се надевам дека ќе освоиме важни трофеи оваа година. Тоа е најважното нешто, освојувањето колективни награди. Се надевам дека ќе бидам тука многу години и ќе освојувам вакви работи многу пати“, рече тој.
Фактот дека е во одлична форма најдобро го покажува фактот што веќе постигна 16 гола на 13 одиграни натпревари оваа сезона.
За потсетување, Златната копачка се доделува од 1968 година, а рекордер е Лео Меси, кој ја освоил шест пати.
