МВР: Девет полицајци се на кислородна поддршка по пожарот во Спортскиот центар „Борис Трајковски“

Вчера во близина на Спортскиот центар „Борис Трајковски“ избувна пожар.Девет полицајци се испратени во Одделот за токсикологија и добиваат кислородна поддршка поради вдишување чад откако спречиле ширење на пожарот, додека присутните го напуштиле местото на настанот.„Вчера околу 16:00 часот во близина на Спортскиот центар „Борис Трајковски“ во Скопјe, и покрај неповолните временски услови, полициските службеници ангажирани за физичко обезбедување на меѓународниот турнир во ракомет, заедно со екипа за противпожарна заштита, презедоа мерки и активности за спречување на ширење на пожарот и вклучување на возила и згради, како и на лизгалиштето што е дел од спортскиот центар. Учесниците на турнирот и сите други спортски вработени и јавноста беа исто така безбедно евакуирани. Како резултат на пожарот, девет полициски службеници се на кислородна поддршка во Одделот за токсикологија поради вдишување чад и се во стабилна состојба“, соопшти МВР.

