МВР до скопјани: Бројот 192 не е во функција, пријавувајте на 112!

МВР излезе со соопштение за јавноста дека бројот за итни повици 192, не е во употреба, а граѓаните кои сакаат да пријават или информираат може да се јават на бројот 112.

„Секторот за внатрешни работи Скопје ги известува граѓаните на Скопје дека поради технички причини не е во функција телефонскиот број 192. За било каква пријава или информација, граѓаните на Скопје можат да го користат бесплатниот телефонски број 112 или телефонските броеви на полициските станици во населбите каде живеат. СВР Скопје презема мерки и бројот 192 што побрзо да се врати во функција.“