МВР за трагедијата во Карпош: Стојанче Јовановски има обемно криминално досие

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, зборуваше за трагичниот настан во скопската населба Карпош, каде што беа пронајдени мртви мајка и нејзиното 6-годишно дете, за кои постои сомневање дека претходно биле жртви на семејно насилство од страна на нивниот сопруг, односно нивниот татко.

Тошковски објасни дека вчера полицијата реагирала по жалба од жртвата, но откако разговарала со сега починатата, таа ја повлекла жалбата.

„Вчера, полицијата доби пријава за семејно насилство од жртвата. Полициски службеници беа испратени и пристигнаа на местото на настанот во рок од 10 минути. Потоа жртвата им кажа на полицајците, и цитирам: „Немаше физички контакт, тоа беше недоразбирање и го решивме мирно. Не барам никаква полициска постапка или понатамошни дејствија од полицијата. Појаснувам дека не сакам да го претставувам случајот како семејно насилство, ќе ги решам проблемите мирно и ќе се разведам“, рече Тошковски, додавајќи дека постои изјава потпишана од жртвата и дека сопругот не бил присутен кога била дадена.

Тошковски рече дека ќе се спроведе дополнителна истрага за да се утврди дали изјавата е дадена под притисок.

„Останува да се види дали оваа изјава е повлечена под принуда, но факт е дека повеќето случаи што се затворени се затворени токму затоа што жртвите се повлекуваат. Не треба да биде вака, но мора да направиме сè што е во наша моќ да ги охрабриме сите граѓани, доколку бидат сведоци на ваков ужасен криминален настан, да го пријават. Министерството ќе се фокусира максимално на вакви случаи во иднина“, рече Тошковски.

Министерот за внатрешни работи, исто така, рече дека во минатото имало кривични пријави против сопругот на Стоанче за нелегална трговија со дрога.

