МВР со детали за тепачката кај „Дукат“ – уапсени шест лица

Лишени од слобода шест лица по вчерашната физичка пресметка пред угостителски објект во Скопје.

Како што информираат од МВР, синоќа (09/10.10.2025) полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода С.С.(23), М.З.(24), А.Ѓ.(42), И.М.(33), М.З.(55) и Б.Р.(29), сите од Скопје, постапувајќи по пријава дека околу 20:00 часот пред угостителски објект на ул.„Митрополит Теодосиј Гологанов“ во Скопје бил нарушен јавниот ред и мир помеѓу лишените од слобода и неколку други лица од една страна и А.М.(40), Т.Д. (41) и М.Е. (45) од друга страна. Сите тие претходно биле во угостителскиот објект.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот, по што ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, информираат од МВР.

