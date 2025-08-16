МВР ја дигитализира услугата за пријавување изгубени и украдени документи

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи создаде нова дигитална платформа за објавување и размена на податоци за изгубени или украдени документи што се објавуваат во Службен весник.Целта е да се забрза комуникацијата меѓу институциите и да им се обезбедат на граѓаните побрзи и поефикасни услуги, заштедувајќи време. Со овој нов систем, размената на податоци повеќе нема да се врши преку е-пошта, туку преку националната платформа за интероперабилност.Службениот весник автоматски ќе прима документи пријавени како изгубени или украдени секој ден и ќе ги објавува како неважечки. По објавувањето, Министерството за внатрешни работи исто така автоматски ќе ги прима овие податоци и ќе ги ажурира во својот внатрешен систем, за да можат граѓаните побрзо да добиваат нови документи.

