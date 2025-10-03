МВР ја потврди тепачката во Виница: Кандидатот за советник е на скопските клиники!

МВР го потврди немилиот настан во Виница каде активист на ВМРО-ДПМНЕ претепал кандидат за советник од советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ.

– На 02.10.2025 во 18:20 часот во Виница, полициски службеници од ОВР Виница го лишија од слобода Д.М.(37) од Виница. Имено, по преземени мерки, утврдено е дека околу 11:25 часот пред угостителски објект во Виница, по претходна расправија, настанала физичка пресметка помеѓу Д.М. и И.С.(40) од Виница. Притоа, И.С. се здобил со тешки телесни повреди и по укажаната помош во болницата во Кочани бил пренесен во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ за понатамошно лекување. Увид на местото изврши екипа од СВР Штип – ОВР Виница, Д.М. е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. – информираа утрово од МВР.