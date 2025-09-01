Меган Маркл без влакна на јазикот за Хари: Излегоа на виделина непознатите детали од бракот на скандалозниот пар

0 SHARES Сподели Твитни

Меган Маркл откри малку познати детали за нејзиниот брак со принцот Хари, а има едно нешто што особено ѝ недостига.

Втората сезона од документарната серија на Нетфликс „Со љубов, Меган“ повторно ја става војвотката од Сасекс во центарот на вниманието, но не низ призмата на кралската титула, туку како сопруга, мајка и партнерка која го споделува своето секојдневие, спомени и емотивни моменти со публиката.

Меган Маркл откри лична, ранлива и забавна страна. Таа зборуваше за нејзината љубов со принцот Хари, предизвиците на животот во Британија, малите нешта што ѝ недостигаат.

Разоткривање на Хари

Еден од потрогателните моменти од серијата е кога Меган раскажува како принцот Хари бил првиот што рекол „Те сакам“. Тоа се случило за време на нивниот трет состанок, што било клучно за нивната врска.

Иако живее во Соединетите Американски Држави веќе пет години, Меган признава дека сè уште ѝ недостигаат некои детали од британскиот живот. Еден од нив е радио станицата „Меџик ФМ“.

Патувањето од домаќинка до војвотка

Во еден од нејзините најлични моменти, Меган се сети на деновите како домаќинка во сега веќе непостоечкиот ресторан „Мирабел“ во Холивуд.

– Знаев дека не сум келнерка. Го правев она во што сум добра, иако тоа значеше помалку бакшиш – искрено раскажа таа.

Емоции, секојдневие и мали нешта што значат нешто

Еден од најемотивните моменти од серијата е признанието на Меган дека тримесечната разделба од нејзините деца бил најтешкиот период за неа.

Покрај тоа, гледачите можат да го видат и нејзиниот опуштен секојдневен живот – од патувања во Малибу, часови по грнчарство и правење коктели, до нежни моменти како пакување куфер. Во него, таа внимателно ги реди предметите што ѝ носат радост – шапката од 40-тиот роденден на Хари, семејни фотографии и други ситници за кои вели дека секогаш ги носи со себе.

Искреност и моменти од обичниот живот

Втората сезона носи интересна мешавина од гламур, лични признанија и спонтани, понекогаш изненадувачки моменти. Низ сè што е прикажано, станува јасно дека Меган, иако е далеку од ѕидовите на палатата, пред сè е жена, која, како и многумина, се обидува да најде рамнотежа помеѓу својата јавна улога и приватните спомени.

