Меган Маркл во центарот на нов скандал: Поради 3 работи, луѓето се убедени дека таа не ги родила своите деца

Бизарната теорија на заговор дека Меган Маркл всушност не ги носела принцот Арчи и принцезата Лилибет опстојува со години, а оние што се против неа обично наведуваат три аргументи.Откако принцот Хари и Меган Маркл , во сега веќе познатиот „Мегзит“, се пензионираа од позициите на високи, активни членови на кралското семејство, тие речиси постојано се во центарот на вниманието на јавноста од неколку причини.Постои низа признанија и обвинувања за животот во Британија, како и за нивните бројни проекти кои беа повеќе или помалку успешни. Сè беше проследено со разни теории на заговор, кои често се однесуваат на децата на војводата и војвотката од Сасекс, како што се бизарните тврдења дека принцот Арчи и принцезата Лилибет всушност не постојат.Сепак, една од најупорните теории е дека Меган Маркл никогаш не била во друга држава, пишува „Економик тајмс“ .Потеклото на митот дека Меган Маркл имала сурогат мајкаСето тоа произлезе од „снимка од екранот“ од твит што кружи на социјалните мрежи, во кој Кенсингтонската палата наводно тврдеше дека Хари и Меган го добиле своето прво дете со помош на сурогат мајка.Веб-страницата за проверка на факти Snopes.com никогаш не пронашла никакви докази дека Кенсингтон Палас дала такви тврдења.HOLY MOLEY😳😳You LITERALLY can see Meghan Markle’s prosthetic, fake pregnant belly cushion under her dress YOU CAN FUCKING SEE IT!!! https://t.co/GreXenCvs0 pic.twitter.com/wHXkMYBnRh— MeghansMole©️ (@MeghansMole) May 3, 2025И сепак, споменатата лажна објава се појавува година по година на мрежата X и секогаш привлекува големо внимание, па затоа започна теорија на заговор, која оние кои не се наклонети кон Меган Маркл се обидуваат да ја потврдат со видеа и фотографии од деновите на нејзината бременост на кои војвотката наводно носи лажен труднички стомак.Шпекулации за полусестрата на Меган МарклСè беше „зачинето“ од Саманта Маркл, полусестрата на сопругата на принцот Хари, која јавно го покани кралскиот пар да признае дека користеле услуги на сурогат мајка.бремена Меган Маркл– Татко ми рече дека девет месеци пред наводно да се роди Арчи, Меган ги зела своите замрзнати јајце-клетки. Мислев дека има смисла што е вмешано сурогат мајчинство. Но, зошто е толку тајно? Наместо да го лажете светот, само кажете „Користиме сурогат мајка“. Но, тоа би значело дека детето повеќе нема да биде во редот за наследување на тронот бидејќи наследникот мора да биде роден од мајка со кралска титула – рече таа.Признанието на Хари фрла сенка на сомнежНа почетокот на 2023 година, принцот Хари ги објави мемоарите „Резерва“, во кои детално пишуваше за својот живот, како и за љубовта со Меган Маркл и раѓањето на нивните деца.Потоа објасни како тој и неговата сопруга успеале да го сокријат раѓањето на малиот Арчи во 2019 година од јавноста некое време, пред официјалното објавување дека е роден малиот принц.„Влеговме во необележано комбе и тивко се возевме во Фрогмор, без да ги известиме новинарите што чекаа на вратата“, напиша Хари.Кога се роди Арчи, принцот Хари и Меган се вратија дома со него, без никој да се сомнева дека таа се породила, иако новинарите кампуваа пред Фрогмор Котиџ со денови чекајќи вести за новото бебе. Војводата од Сасекс, исто така, откри дека на Меган ѝ бил даден азотен оксид, или гас за смеење, под надзор на лекар за да се ублажи болката, и дека тој зел мала количина како шега.Потоа, Меган се опушти во кадата, а Хари ги запали електричните свеќи. Во болницата, наводно, до Меган имало портрет од принцезата Дајана, а откако контракциите се засилиле, Меган примила две епидурални инјекции. Потоа музиката беше исклучена и светлата се вклучија, а по компликациите со папочната врвца на Арчи околу главата, сè помина непречено и момчето беше родено безбедно.Сепак, ова признание предизвика и шпекулации, при што многумина сугерираа дека Меган не можела да оди во часовите откако двапати примила епидурална анестезија.„Ова е доказ дека Меган не родила“, „Деталот со портретот на Дајана е морничав“, „Хари се обидува да каже дека неговата сопруга е митско суштество кое станало два часа по такво раѓање?“… беа некои од коментарите по објавувањето на „Резерва“.



