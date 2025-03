Меган Фокс се породи! Само две недели откако откри дека чека дете со раперот, следеше нивното бурно раскинување

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Меган Фокс вчера роди девојче.Една од најубавите актерки на светот Меган Фокс се породи, а радосната вест со своите обожаватели ја сподели музичарот Машин Ган Кели, таткото на бебето.Оваа објава, која се појави на неговиот Инстаграм профил, предизвика збунетост кај фановите, бидејќи на многумина не им е јасно дали поранешните партнери се помириле или едноставно ги закопале секирите заради новата врска.Раѓањето на бебето дојде неколку часа откако таткото на детето повторно се најде на насловните страници. Имено, поранешниот сопруг на Меган, Брајан Остин Грин, сподели наводни пораки од митралезот Кели, што дополнително ги подгреа шпекулациите за нивната врска. View this post on Instagram A post shared by mgk (@machinegunkelly)„Престанете да прашувате кога ќе се роди нашето дете “, гласи една од пораките што Кели наводно ги испратила. „Престанете да се јавувате во TMZ и фокусирајте се на извинувањето што ми го должите што јавно зборувавте во мое име“, додаде Кели како одговор.Како што е познато, Меган Фокс и митралез Кели се запознале на сетот на филмот „Midnight in the Switchgrass“ во 2020 година и набргу потоа започнале врска.Меган Фокс и митралез КелиДве години подоцна се свршија, а потоа во ноември 2024 година, додека беа на одмор во Колорадо, раскинаа. Фокс нашла нешто на телефонот на пејачката поради што таа предвреме го напуштила патувањето.Актерката отсекогаш имала проблеми да му верува на музичарот поради неговото однесување во минатото, но таа беше подготвена да го остави настрана за доброто на нивното семејство. Само две недели пред раскинувањето, тие објавија дека чекаат дете.Инаку, Меган Фокс има три деца со поранешниот сопруг, актерот Брајан Остин Грин – Ноа (12), Боди (10) и Џорни (8).

