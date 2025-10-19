0 SHARES Сподели Твитни

Заменик-претседателот на Советот за безбедност на Русија, Дмитриј Медведев, изјави дека на Москва ѝ е потребна победа во конфликтот во Украина под услови кои им се добро познати на сите.Медведев изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп рекол очигледна, но доста интересна работа на средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски – дека и Русија и Украина треба да прогласат победа во конфликтот.„Да, ова често се случува на крајот од вооружен конфликт, но ова не е нашиот случај. Не само што ни е потребна победа под услови познати на сите – тоа е аксиома“, објави Медведев на социјалните мрежи.Медведев наведува дека предлогот на Трамп нема да успее бидејќи крајот на непријателствата ќе го означи смртта на владата во Киев.„Сегашната банда Бандера нема да биде признаена како победник дома под никакви околности“, додаде тој.Медведев забележува дека Зеленски и неговите колеги го разбираат ова.„Ниту лутите украински нацисти ниту неговите политички соперници нема да простат губење на територија. Затоа крајот на војната е смрт на режимот. Затоа, тезата на Трамп не функционира тука“, изјави Медведев.

Пронајдете не на следниве мрежи: