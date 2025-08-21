Медведев за Макрон: „Глупав Галски петел“

Русија нема да прифати никакви војници на НАТО во Украина под маската на „миротворци“, не ѝ се потребни такви безбедносни гаранции, изјави Дмитриј Медведев, заменик-претседател на Рускиот совет за безбедност. „Глупавиот галски петел не може да се откаже од идејата да испраќа војници во „Украина“.

Директно беше кажано: нема војници на НАТО како миротворци. Русија нема да прифати такви „безбедносни гаранции“. Но, рапавата, кутра птица продолжува да пее, докажувајќи дека е крал на кокошарникот“, напиша Медведев на социјалната мрежа X.

Претходно, францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека „коалицијата на добронамерните“, создадена на иницијатива на Франција и Велика Британија, треба да распореди сили за поддршка „на копно, на море и во воздух“ во Украина како дел од идните безбедносни гаранции.