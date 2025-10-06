Медведев за неидентификуваните дронови: Важно е што глупавите Европејци ја чувствуваат опасноста од војна на своја кожа

Дмитри Медведев, поранешен руски претседател и сегашен заменик-претседател на Рускиот совет за безбедност, објави порака на Телеграм за она што го нарече „епидемија на неидентификувани дронови“ во Европа.

Тој тврди дека леталата „летаат насекаде, во близина на воени бази, аеродроми, над градови“, но дека „останува нејасно чии се“.

„Кои се верзиите?“, прашува Медведев, а потоа наведува пет можни објаснувања:

„1. Провокации од украински нацисти со цел зголемување на испораките на оружје и провоцирање војна. 2. Активности на проруски подземни групи во овие земји за дестабилизација на животот во ЕУ. 3. Тестирање на силата на нивните системи за воздушна одбрана од страна на локалните разузнавачки агенции. 4. Лудории на локалните будали за забава. 5. Директни лансирања на дронови од Русија“. Медведев потоа коментира за секоја верзија. „Првото е доста веројатно, иако патеката на обичен дрон обично може да се проследи. Група бесмислени украински дезертери живеат во Европа. Лансирањето дронови во Европа е побезбедно отколку на бојното поле.“ „Нашите агенти и кртови чекаат посебна наредба“ За второто, тој вели дека е „теоретски можно, но сепак сомнително“ и додава: „Луѓето наклонети кон нашата земја не би ги потрошиле своите ресурси со излегување од нелегалноста. Нашите „агенти и кртови“ чекаат посебна наредба.“ Тој го нарекува третото објаснување „функционално“:

„Да, разузнавачките служби и националните вооружени сили треба да ја тестираат својата подготвеност за одбивање на напади со дронови“. За четвртото, тој пишува: „Секако, локалните мрзливци би можеле да се забавуваат лансирајќи дронови. Зошто да не ги вознемирите вашите бирократи? Убав начин да се направи тоа!“ Во врска со петтото објаснување, тој вели дека „рускиот претседател зборуваше за тоа опширно“ и дека „нема што да се додаде“. „Всушност, која било од горенаведените причини, или комбинација од нив, би можела да биде причина за оваа паника околу „руските беспилотни летала““, пишува Медведев. „Но тоа не е важно. Важно е што глупавите Европејци ја чувствуваат опасноста од војна на своја кожа. Дека се плашат и треперат како глупави животни во стадо кое се води на колење. Можеби тогаш ќе разберат што е војна. И ќе им ги откинат главите на своите копилиња како Мерц и Макрон, кои заработуваат пари и политички поени на крв“, вели Медведев, пренесуваат медиумите.

Изјавата доаѓа по серија извештаи за беспилотни летала забележани во близина на воени бази, аеродроми и над градови во неколку европски земји, што предизвика дебата за потеклото на леталата и кој има мотив да ги лансира. И Данска и Германија тврдат дека беспилотните летала биле испратени од Русија.